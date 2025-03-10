20 домов остались без тепла на Северном в Ростове днем 10 марта

Днем 10 марта в Ростове-на-Дону из-за ремонта на теплотрассе временно приостановили подачу тепла в 20 многоквартирных домах Ворошиловского района. К этому моменту работы уже завершены, ведется заполнение системы, сообщил в Telegram и.о. министра ЖКХ региона Сергей Орлов.