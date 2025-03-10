В одном из дворов Уфы под землю ушла уже третья машина

Сейчас местные жители боятся не только за свои автомобили, но и за дома. Ведь это далеко не первый случай провалов именно в этом месте. Осенью 2016 года здесь ушли под землю два автомобиля. Один из них очевидцы смогли вытащить, но «Лада Калина» исчезла бесследно. Ее затянуло так, что даже не смогли найти экстренные службы. Спасатели тогда предположили, что автомобиль могли унести подземные воды. Городские власти возместили владелице авто ущерб, вручив ей ключи от нового автомобиля. Место провала засыпали землей и заасфальтировали.