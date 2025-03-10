В одном из дворов Уфы под землю ушла уже третья машина

Во дворе дома на ул. Интернациональной в Уфе около полуночи 10 марта провалилась «Лада Калина». Она ушла под землю вместе с деревом. Примечательно, что девять лет назад здесь же в карстовые провалы ушли еще две машины. Одну из них, аналогичной модели, достать так и не смогли.
Теперь в соцсетях шутят, что «дух “Калины” призывает сородичей», и называют место «черной дырой». Между тем жителям ближайших домов не до смеха: они всерьез опасаются за свои жизни. Где гарантии, что в любой момент такой провал не произойдет под многоэтажками? Подробности — в материале UFA.AIF.RU.
Разбудила сигнализация
В тот день хозяева черного универсала как обычно припарковали свою машину около дома на ул. Интернациональной, 193/2. Около полуночи супругов Олесю и Анатолия Михайловых и их сына Павла разбудила сработавшая на брелоке сигнализация. Мужчина пошел проверять причину сработки, но свой автомобиль на месте не нашел. Спросонья он не сразу понял, что произошло. Вокруг уже было темно.
Только когда семья сообразила, что случилось, побежали отгонять свою вторую машину — белую «Ниву», стоящую рядом с «Калиной». Параллельно стали предупреждать соседей о произошедшем, пиная по машинам и добиваясь, чтобы сработала сигнализация. Момент ЧП запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, как «Лада» внезапно уходит под землю в образовавшийся провал вместе с растущим рядом деревом.
Олеся позвонила в экстренные службы. Те оперативно прибыли на место происшествия и огородили опасный участок. Его диаметр составил 7 м, глубина — 8 м. Автомобиль лежал на дне яме на крыше.
После подъехала спецтехника и автомобиль подняли на поверхность с помощью автокрана. Он серьезно поврежден. Его забрали на штрафстоянку на ул. Адмирала Макарова из соображений безопасности: у машины выбиты стекла и пробит бензобак.
«Машина у нас с 2013 года. Покупали мы ее абсолютно новую. То есть у нее один хозяин. Ремонтировать мы, конечно, хотим. Но чтобы нам ее восстановила администрация. Мы так думаем, что власти должны возместить нам ущерб. Пока с нами никто не связывался. Никто не звонил и не приходил документы, никаких у нас на руках нет. Ждем», — прокомментировала Олеся Михайлова.
«Калина» зовет?
На место происшествия выезжал глава администрации Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов и другие чиновники. Он провел выездное заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
«По итогам приняли решение в ближайшее время тампонировать провал глиной и затем засыпать его, а также провести визуальный осмотр домов №№ 189, 191, 193, 193/1 по улице Интернациональной с привлечением специализированной организации. После этого планируется проведение геологических исследований», — сообщил по итогам Газизьян Ахмедьянов.
Сейчас местные жители боятся не только за свои автомобили, но и за дома. Ведь это далеко не первый случай провалов именно в этом месте. Осенью 2016 года здесь ушли под землю два автомобиля. Один из них очевидцы смогли вытащить, но «Лада Калина» исчезла бесследно. Ее затянуло так, что даже не смогли найти экстренные службы. Спасатели тогда предположили, что автомобиль могли унести подземные воды. Городские власти возместили владелице авто ущерб, вручив ей ключи от нового автомобиля. Место провала засыпали землей и заасфальтировали.
Только по счастливой случайности никто из людей не пострадал: первые два случая произошли вечером, третий — ночью.
Местные жители забили тревогу. Жалуясь на многочисленные трещины в их домах, они добились того, чтобы специалисты проверили близлежащие здания на безопасность проживания в них. Эксперты заключили, что угрозы для жизни людей нет.
«То, что тогда владельцу утонувшей “Калины” возместили ущерб, это хорошо, но проблема от этого не исчезла. По-хорошему расселить бы этот двор из шести домов в другое место, снести там все и изучить масштаб пустот и постараться ликвидировать его», — считает Анна.
Эмиль, живущий в одной из соседних многоэтажек, говорит, что последние лет девять в этом месте пахнет канализацией.
«Думаю, что эти два случая связаны с ее утечкой», — считает уфимец.
Алина живет в доме № 193/2, и произошедшее повергло ее в настоящий ужас.
«Да, мне страшно. А что делать-то? Квартиру просто так не оставишь. Уже и не продашь с такой историей», — говорит она.
Риски — не только в Башкирии
Как пояснил сотрудник Института геологии УФИЦ РАН, кандидат геолого-минералогических наук, отличник разведки недр Александр Смирнов, произошедшее на ул. Интернациональной связано с развитием сульфатного карста.
«Здесь и раньше фиксировались карстовые провалы. К примеру, в 1984 году образовался провал у дома № 193, в ноябре 2016-го — у 193/2, в апреле 2017 года — у 193/1, — отметил эксперт. — Подобные явления происходят не везде, а только на территориях развития карста. К карстоопасным регионам России прежде всего относится Башкортостан, Татарстан, Москва и Московская область, Пермский край, Нижегородская и Оренбургская области и другие. Естественно, что в их пределах имеются и территории с отсутствием развития карста».
По его словам, карстовые провалы образуются в результате обращения сводов подземных карстовых полостей.
В Башкирии карст развит почти на 50% ее территории, почти 30% площади республики поражено поверхностными карстопроявлениями, около 40% городского и не менее 20% сельского населения проживает в районах развития карста.
«Около 340 населенных пунктов РБ находятся в районах возможного образования новых провалов, которые вызывают чрезвычайные ситуации различного характера — от деформаций зданий и сооружений до полного их разрушения. Только в Уфе за последние 60 лет зафиксировали не менее 40 случаев деформаций зданий, в том числе многоэтажных, и инженерных сооружений, обусловленных карстом», — добавил эксперт.