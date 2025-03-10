На уфимском проспекте Салавата Юлаева столкнулись три автомобиля

Сегодня, 10 марта, на проспекте Салавата Юлаева в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Согласно предварительным данным, водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением и столкнулся с попутным Hyundai Solaris. Спустя некоторое время ситуация усугубилась: ВАЗ-2114 совершил врезался в «Мицубиси».
К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.
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