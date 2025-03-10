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В Новосибирске запланирован праздничный салют в День Победы

Также 9 мая по центру мегаполиса пройдёт «Бессмертный полк».

Источник: BFM.RU- Новосибирск

9 мая в Новосибирске запланирован праздничный салют и фейерверк. Об этом свидетельствует подписанный губернатором Андреем Травниковым план по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 80-летию Победы.

Согласно документу, ответственными за проведение праздничного фейерверка назначен мэрия Новосибирска и городская дирекция творческих программ. Салют в День Победы должен прогреметь в 22:00 по местному времени. Ответственность за него возложена на 41-ую общевойсковую армию.

Кроме того, 9 мая пройдёт традиционный военный парад, в котором будут задействованы участники СВО. После парада запланирована акция «Бессмертный полк», перед которой проследует колонна ретроавтомобилей.