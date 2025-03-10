В Новосибирске запланирован праздничный салют в День Победы

Согласно документу, ответственными за проведение праздничного фейерверка назначен мэрия Новосибирска и городская дирекция творческих программ. Салют в День Победы должен прогреметь в 22:00 по местному времени. Ответственность за него возложена на 41-ую общевойсковую армию.