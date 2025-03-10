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Миронов предложил передавать имущество коррупционеров участникам СВО

Миронов: конфискованное имущество коррупционеров стоит передавать участникам СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Конфискованное имущество коррупционеров стоит передавать участникам СВО для решения их жилищных проблем, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Сегодня конфискованное имущество поступает в управление государства… Сегодня мы выступаем с предложением: передавать недвижимость коррупционеров наиболее отличившимся участникам СВО, которые нуждаются в улучшении жилищных условий», — сказал он в рамках заседания Совета по делам ветеранов в Госдуме.

Миронов отметил, что эсеры уже предлагали направлять часть конфискованного у коррупционеров имущества на нужды СВО или передавать на нужды реабилитации военнослужащих.

Депутат Госдумы считает, что на такие цели нужно передавать не только имущество, но и средства от его реализации. По его словам, в 2024 году доходы от реализации конфискованного имущества составили свыше 21 миллиарда рублей.

«Дворцы, квартиры, яхты, дорогие автомобили, драгоценности — всё пускать с молотка на нужды наших героев! Предлагаю правительству создать специальный фонд, в который бы поступали вырученные средства, а также определить порядок предоставления жилья ветеранам СВО по этой программе», — сказал Миронов.