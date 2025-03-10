МЧС Башкирии предупреждают об аномально теплой погоде и дождях

«Повешенный температурный режим и осадки в виде дождя будут способствовать более активному снеготаянию и сходу снега с наклонных поверхностей. Вероятны подтопления талыми водами пониженных участков населенных пунктов республики. На малых степных и горных реках возможны подъемы уровней воды (выход воды на лед)», — предостерегли в пресс-службе ведомства.