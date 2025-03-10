МЧС Башкирии предупреждают об аномально теплой погоде и дождях. Подтопления в республике могут начаться раньше времени.
По данным ведомства, с 11 по15 марта в Башкирии ожидается плюсовая температура днем от −2° до +2, +7°. Среднесуточная температура воздуха будет на 3−9° выше нормы. В отдельные дни в большинстве районов пройдут дожди различной интенсивности.
«Повешенный температурный режим и осадки в виде дождя будут способствовать более активному снеготаянию и сходу снега с наклонных поверхностей. Вероятны подтопления талыми водами пониженных участков населенных пунктов республики. На малых степных и горных реках возможны подъемы уровней воды (выход воды на лед)», — предостерегли в пресс-службе ведомства.
Отметим, что ранее на оперативном совещании в правительстве прогнозировали нормальное течение паводка в пределах среднемноголетнего уровня воды в реках.