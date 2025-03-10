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Аномальное тепло сменится резким похолоданием в Воронежской области

В Воронежской области аномальное тепло сменится резким похолоданием. Уже на следующей неделе столбики термометров опустятся до +5…+10 градусов в дневные часы. По ночам и вовсе не исключаются морозы, правда, совсем небольшие.

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 70% 757 мм рт. ст. +6°

При этом всю текущую неделю температура будет максимально комфортной для первой половины марта. Завтра в городе должно быть солнечно и до +14 градусов. Со второй половины недели пойдут дожди, однако температура по-прежнему должна только расти — до +18 градусов. Похолодание начнется с воскресенья. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, теплая погода — до +15…+17 — вернется уже не раньше апреля.