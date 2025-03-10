В Волгограде начались «Чтения Победы»

«Чтения Победы» начались с выступления хора волгоградского театра «Царицынская опера» в триумфальном зале музея Сталинградская битва«, который исполнил песню “Вставай страна огромная”. Затем произведения писателей и поэтов Александра Твардовского, Семена Гудзенко, Константина Симонова, Валентина Гафта, Евгения Евтушенко и других авторов прозвучали в исполнении артистов театра им. Е. Б. Вахтангова: Евгения Князева, Лидии Вележевой, Марины Есипенко, Ольги Боровской, Игоря Карташева, Александра Павлова, Юрия Поляка, Эльдара Трамова и Дарьи Щербаковой. Во время концерта демонстрируются снимки военных лет.