В Волгограде начались «Чтения Победы»

ВОЛГОГРАД, 10 мар — РИА Новости. «Чтения Победы» начались в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
«Чтения Победы» начались с выступления хора волгоградского театра «Царицынская опера» в триумфальном зале музея Сталинградская битва«, который исполнил песню “Вставай страна огромная”. Затем произведения писателей и поэтов Александра Твардовского, Семена Гудзенко, Константина Симонова, Валентина Гафта, Евгения Евтушенко и других авторов прозвучали в исполнении артистов театра им. Е. Б. Вахтангова: Евгения Князева, Лидии Вележевой, Марины Есипенко, Ольги Боровской, Игоря Карташева, Александра Павлова, Юрия Поляка, Эльдара Трамова и Дарьи Щербаковой. Во время концерта демонстрируются снимки военных лет.
Зрителями концерта стали ветераны войны, представители патриотических объединений.
По информации организаторов «Чтений Победы», в рамках проекта его участники рассказывают о подвигах солдат и мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. В акции принимают участие известные актеры, музыканты и спортсмены, общественники. Первые «Чтения Победы» прошли в ночь на 5 декабря на станции московского метро «Маяковская».