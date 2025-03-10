Из Антарктиды привезут частицы внеземного происхождения

«На внутриконтинентальной станции “Восток” собрано 100 образцов космической пыли. Анализ полученных частиц поможет лучше понять процессы, происходящие в Солнечной системе, пролить свет на структуру и состав космических объектов, получить новые данные о возможном происхождении жизни на Земле. Образцы космического материала будут доставлены для изучения в Санкт-Петербург на научно-экспедиционном судне “Академик Фёдоров” в середине 2025 года», — говорится в сообщении.