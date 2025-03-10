Из Антарктиды привезут частицы внеземного происхождения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Российские ученые на внутриконтинентальной станции «Восток» собрали 100 образцов космической пыли — для подробного изучения их доставят в Петербург на научно-экспедиционном судне «Академик Федоров» в середине 2025 года. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
«На внутриконтинентальной станции “Восток” собрано 100 образцов космической пыли. Анализ полученных частиц поможет лучше понять процессы, происходящие в Солнечной системе, пролить свет на структуру и состав космических объектов, получить новые данные о возможном происхождении жизни на Земле. Образцы космического материала будут доставлены для изучения в Санкт-Петербург на научно-экспедиционном судне “Академик Фёдоров” в середине 2025 года», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что материалы из центральной Антарктиды особо ценны благодаря большой удаленности местности от густонаселенных материков и низкой концентрации там континентальной, морской и промышленной пыли. Научный проект реализуется учеными Петербургского института ядерной физики в рамках научной программы 70-й Российской антарктической экспедиции ААНИИ.
ААНИИ — ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Он проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах РФ и коммерческих компаний. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове. ААНИИ является государственным оператором по организации и осуществлению деятельности в Арктике.