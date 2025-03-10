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Бабушкин возглавит комиссию Госсовета по поддержке участников СВО

Путин назначил Бабушкина главой комиссии Госсовета по поддержке участников СВО.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин возглавит новую комиссию Госсовета РФ по поддержке ветеранов боевых действий — участников СВО и их семей, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале официальной и правовой информации.

«Назначить председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей губернатора Астраханской области Бабушкина И. Ю», — говорится в документе.