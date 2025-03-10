Бабушкин возглавит комиссию Госсовета по поддержке участников СВО

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин возглавит новую комиссию Госсовета РФ по поддержке ветеранов боевых действий — участников СВО и их семей, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале официальной и правовой информации.