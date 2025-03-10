Комиссия по поддержке бойцов СВО займется их адаптацией к мирной жизни

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Новая комиссия Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и их семей займется вопросами адаптации ветеранов спецоперации к мирной жизни, сообщается в положении о комиссии.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей.
«Основными задачами комиссии являются: разработка дополнительных мер социальной поддержки и помощи для предоставления ветеранам боевых действий — участникам специальной военной операции и членам семей ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции, а также иных мер, связанных с адаптацией ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции к мирной жизни», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.