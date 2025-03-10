Комиссия по поддержке бойцов СВО займется их адаптацией к мирной жизни

«Основными задачами комиссии являются: разработка дополнительных мер социальной поддержки и помощи для предоставления ветеранам боевых действий — участникам специальной военной операции и членам семей ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции, а также иных мер, связанных с адаптацией ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции к мирной жизни», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.