40 пассажиров автобуса спасли в метель в Карагандинской области

На пульт 112 Карагандинской области поступило сообщение от водителя рейсового автобуса, о том, что по пути он попал в снежный перемёт в Осакаровском районе и не может продолжать движение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.