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40 пассажиров автобуса спасли в метель в Карагандинской области

На пульт 112 Карагандинской области поступило сообщение от водителя рейсового автобуса, о том, что по пути он попал в снежный перемёт в Осакаровском районе и не может продолжать движение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Источник: МЧС РК

На место вызова незамедлительно был направлена специальная техника высокой проходимости. 40 пассажиров, в том числе один ребёнок, были благополучно доставлены на железнодорожный вокзал посёлка Осакаровка.

сообщили в МЧС