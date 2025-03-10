На карантин из-за ОРВИ ушли 53 воронежских школы

В Воронеже на 24% уменьшилось число классов, закрытых на карантин из-за роста заболеваемости среди детей ОРВИ и гриппом, сообщили в пресс-службе городской администрации в понедельник, 10 марта.
Сейчас учебный процесс приостановлен в 129 классах в 53 школах Воронежа. В детских садах закрыта только одна группа. Неделей ранее на «карантинных каникулах» находилось 170 классов в 56 образовательных учреждениях.
Напомним, что всего в Воронеже работают 123 школы, в которых обучается около 130 тысяч детей, распределенных по 4378 классам. Учащихся отправляют на «карантинные каникулы», если из-за простуды отсутствует более 20% от общего числа учеников в классе.