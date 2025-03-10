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На лед в апреле — в Керчи готовятся к открытию школы зимних видов спорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. Ледовая Арена зимних видов спорта школы Ильи Авербуха «Наследие» в Керчи готова на 80%. Информацией об этом поделился глава администрации города Олег Каторгин.

Источник: РИА "Новости"

«Готовность ледового поля — 80%. Ежедневно здесь трудятся около 30 человек круглосуточно. Сейчас монтируют освещение над дорожками для керлинга и дежурное пожарное освещение», — написал мэр.

По информации РИА Новости Крым, строители начали бетонную заливку основания борта. После начнут обустраивать «ледовую подушку». Само основание поля готово на 30%. Об этом рассказал ответственный производитель работ Андрей Павлюченко.

«Ближайшую неделю мы будем плотно заниматься полем, готовить основание. Также раскладывать коллекторную систему — это очень важный и ответственный этап работ. Лед появится где-то в середине апреля, планируем полностью завершить все работы, включая пуско-наладку», — уточнил Павлюченко.

Также он добавил, что на финишной прямой работы в административно-бытовом корпусе. Закончить планируют к концу апреля. Как только здание примет комиссия, в нем сразу начнут проводить «сухие тренировки».

По информации школы зимних видов спорта «Наследие», на занятия уже записались около 700 детей.

С открытием ледовой арены в Керчи начнут развиваться три нетипичных для города вида спорта: фигурное катание, хоккей и керлинг.