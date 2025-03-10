Создан новый метод оценки эффективности фотосенсибилизаторов для лечения рака

Как отмечается в сообщении, суть метода заключается в том, что ученые путем смешивания фотосенсибилизаторов с липидом POPC, получили «плавающие» липидные мембраны, содержащие разные фотосенсибилизаторы и определили поверхностное давление, которое возникает в монослойных пленках липидов на поверхности воды, проследив, как оно меняется после облучения светом. Предложенная методика имитирует «поведение» фотосенсибилизаторов в раковых опухолях и позволяет устанавливать их эффективность, а также сравнивать между собой.