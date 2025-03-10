На Камчатке, Чукотке и Сахалине начали проект фотоизучения серых китов

«С помощью снимков мы получаем ответы на вопросы о том, как долго задерживаются разные особи в нашей нагульной акватории, возвращаются ли они из года в год, как часто рождают детенышей, как меняется их упитанность в течение сезона. Сравнивая же каталоги из разных районов, можно проследить пути миграции этих удивительных животных. Поэтому я очень рада, что исследователи из разных регионов объединяются и готовы делиться своими данными. Например, раньше ученые даже не думали, что серые киты могут от Сахалина и Камчатки уйти в Калифорнию и Мексику. А теперь это установленный факт», — отметила научный сотрудник Кроноцкого заповедника Евгения Волкова.