Мошенники собирали «пожертвования» от лица Ларисы Долиной

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил РИА Новости о мошеннических действиях якобы от лица певицы, мошенники собирают «пожертвования» в помощь артистке.
«Уважаемые поклонники! Дорогие друзья! Это категорическая ложь. Никаких заявлений Лариса Долина не делала. Это мошенники. Немедленно заблокируйте это сообщение», — сказал собеседник агентства.
В мессенджере Telegram запущен бот «Лариса Долина», через который рассылаются обращения о помощи от лица Долиной.
«Это обращение далось мне нелегко, но я решила рассказать вам о том, что произошло в моей жизни. К сожалению, я стала жертвой мошенников, которые лишили меня не только денег, но и крыши над головой. На мою квартиру наложили арест, и теперь я осталась без жилья, а ущерб исчисляется миллионами рублей», — говорится в сообщении. Далее приводится номер карты «менеджера» певицы для сбора средств.
В прошлом году Лариса Долина стала жертвой мошенников. По данным следствия, с апреля по июль 2024 года телефонные аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, обманом уговорили пострадавшую перевести деньги на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в Ксеньинском переулке, отчужденной по указанию мошенников.
По данным МВД, мошенники нанесли Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали и затем арестовали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов. Под стражу также отправили Артура Каменецкого, который, по данным прокуратуры, привлек Дмитрия Леонтьева, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей. Затем был арестован 20-летний житель Тольятти Самарской области Андрей Основ. Как ранее говорилось в Telegram-канале прокуратуры столицы, он по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам. После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам.
Все четверо фигурантов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассматривает иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье.
Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Центрального административного округа.