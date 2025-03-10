Мошенники собирали «пожертвования» от лица Ларисы Долиной

По данным МВД, мошенники нанесли Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали и затем арестовали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов. Под стражу также отправили Артура Каменецкого, который, по данным прокуратуры, привлек Дмитрия Леонтьева, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей. Затем был арестован 20-летний житель Тольятти Самарской области Андрей Основ. Как ранее говорилось в Telegram-канале прокуратуры столицы, он по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам. После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам.