Комиссия Госсовета займется мониторингом помощи ветеранам СВО

Президент РФ Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, ее возглавит губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на портале официальной и правовой информации. Этим же указом президент утвердил положение, в котором обозначены главные задачи новой комиссии.