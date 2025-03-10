Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комиссия Госсовета займется мониторингом помощи ветеранам СВО

Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО будет мониторить помощь в регионах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов-участников СВО и членов их семей будет заниматься мониторингом соответствующих мер помощи в регионах, говорится в положении о комиссии.

Президент РФ Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, ее возглавит губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на портале официальной и правовой информации. Этим же указом президент утвердил положение, в котором обозначены главные задачи новой комиссии.

«Основными задачами комиссии являются… мониторинг и анализ результатов реализации на территориях субъектов Российской Федерации мер социальной поддержки и помощи, предоставляемых ветеранам боевых действий — участникам специальной военной операции и членам семей ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции, а также иных мер, связанных с адаптацией ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции к мирной жизни», — говорится в документе.