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В Воронежской области будут развивать адаптивный спорт для поддержки участников СВО и их семей

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел совещание с руководителем фракции Единой России в Госдуме РФ Евгением Ревенко.

Источник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Основной темой обсуждения стало расширение мер поддержки участников и ветеранов СВО, а также членов их семей.

Ревенко в частности сообщил, что планируется проведение заседания Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России. Одним из главных вопросов на заседании станет развитие адаптивного спорта.

Губернатор подчеркнул, что в Воронежской области вопросы поддержки участников СВО и их семей находятся на особом контроле, им уделяется приоритетное внимание. Правительство области намерено включить развитие адаптивного спорта в число основных задач, оказав необходимую поддержку, в том числе и финансовую.