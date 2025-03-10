В Воронежской области будут развивать адаптивный спорт для поддержки участников СВО и их семей

Губернатор подчеркнул, что в Воронежской области вопросы поддержки участников СВО и их семей находятся на особом контроле, им уделяется приоритетное внимание. Правительство области намерено включить развитие адаптивного спорта в число основных задач, оказав необходимую поддержку, в том числе и финансовую.