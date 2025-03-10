В Калининграде появятся цветные шумовые полосы, они заменят старые ограничители

В Калининграде демонтируют шумовые полосы, которые не соответствуют стандартам. На их месте появятся новые ограничители скорости, обещает администрация города.
«Неправильные» препятствия на дороге обнаружила калининградская региональная общественная организация «Дорожный патруль». Активисты написали жалобу в Госавтоинспекцию, подкрепив её доводами о том, что шумовые полосы не отвечают требованиям«33025−2014». В ГАИ с этим согласились.
Администрации города дали поручение снять препятствия. Демаркировку уже провели на нескольких перекрёстках: 9 Апреля — Фрунзе, Невского — Юбилейная — Курортная. На Шевченко полосы убрали не так давно: на асфальте пока заметны их следы. На ещё одном участке — пересечении Невского и Дадаева — конструкции уберут во время реконструкции светофорного объекта, которое здесь запланировано.
Теперь власти города планируют сделать на Шевченко шумовые полосы из цветных материалов. Они уже будут соответствовать всем нормативам.