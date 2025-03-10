В Калининграде появятся цветные шумовые полосы, они заменят старые ограничители

Администрации города дали поручение снять препятствия. Демаркировку уже провели на нескольких перекрёстках: 9 Апреля — Фрунзе, Невского — Юбилейная — Курортная. На Шевченко полосы убрали не так давно: на асфальте пока заметны их следы. На ещё одном участке — пересечении Невского и Дадаева — конструкции уберут во время реконструкции светофорного объекта, которое здесь запланировано.