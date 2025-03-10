Центр школьных спортивных лиг начал работать в Нижнем Новгороде

Также мэр Нижнего Новгорода упомянул о том, что в городе детский спорт будут интегрировать в жизнь профессиональных клубов. Напомним, что ранее было подписано соответствующее соглашение между Юрием Шалабаевым и директором АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» Максимом Гафуровым.