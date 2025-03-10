Центр школьных спортивных лиг начал работать в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылся Центр школьных спортивных лиг и развития спорта. Об этом пишет мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Создание центра началось еще осенью прошлого года — главной его целью является выведение детского спорта на совершенно новый уровень. В городе появятся лиги по восьми видам спорта: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, флорбол, хоккей и шахматы.
«Теперь школьные спортивные клубы по разным видам спорта будут упорядочены, работа с ними систематизирована. Мы хотим создать устойчивую систему для роста талантливых ребят, чтобы они чаще побеждали в соревнованиях, а мы могли гордиться нашими нижегородскими чемпионами», — написал Юрий Шалабаев.
Также мэр Нижнего Новгорода упомянул о том, что в городе детский спорт будут интегрировать в жизнь профессиональных клубов. Напомним, что ранее было подписано соответствующее соглашение между Юрием Шалабаевым и директором АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» Максимом Гафуровым.