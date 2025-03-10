Автор текста гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров скончался на 87-м году жизни

«Ясный, светлый человек, трудоголик исключительный. Он сотрудничал со всеми писательскими организациями, помогал молодым поэтам, вел семинары», — приводит издание цитату госпожи Чупровой.
Олег Чупров родился в Республике Коми, окончил Литературный институт им. Горького. Работал журналистом, всю свою жизнь прожил в Ленинграде — Петербурге.
Песни на его стихи исполняли такие звезды советской эстрады как Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Муслим Магомаев и многие другие. Также Олега Чупрова знали, как поэта для детей. В преддверии 300-летия Санкт-Петербурга со стихотворением «Державный град коронован красотою…» он стал победителем конкурса на текст городского гимна.
О дате прощания и месте похорон Олега Чупрова пока не сообщается.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на 82-м году жизни скончался композитор и педагог, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории Геннадий Банщиков.