Автор текста гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров скончался на 87-м году жизни

Песни на его стихи исполняли такие звезды советской эстрады как Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Муслим Магомаев и многие другие. Также Олега Чупрова знали, как поэта для детей. В преддверии 300-летия Санкт-Петербурга со стихотворением «Державный град коронован красотою…» он стал победителем конкурса на текст городского гимна.