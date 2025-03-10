Комиссия Госсовета будет работать над мерами помощи ветеранам СВО

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Совершенствование медпомощи ветеранам и разработка дополнительных мер социальной поддержки отнесены к задачам комиссии Госсовета по поддержке участников СВО, следует из положения комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий-участников СВО и членов их семей.
Президент России Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале официальной и правовой информации.
«Основными задачами комиссии являются… разработка дополнительных мер социальной поддержки и помощи для предоставления ветеранам боевых действий — участникам СВО и членам семей ветеранов боевых действий — участников СВО, а также иных мер связанных с адаптацией ветеранов боевых действий — участников СВО к мирной жизни», — следует из документа.
Кроме того, комиссия будет разрабатывать предложения по совершенствованию организации медицинской помощи, психолого-психотерапевтической помощи, социального обслуживания, в том числе в рамках системы долговременного ухода, обеспечения техническими средствами реабилитации и лекарственными препаратами в отношении ветеранов боевых действий — участников СВО, а также членов семей ветеранов боевых действий — участников СВО.