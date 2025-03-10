Комиссия Госсовета будет работать над мерами помощи ветеранам СВО

Кроме того, комиссия будет разрабатывать предложения по совершенствованию организации медицинской помощи, психолого-психотерапевтической помощи, социального обслуживания, в том числе в рамках системы долговременного ухода, обеспечения техническими средствами реабилитации и лекарственными препаратами в отношении ветеранов боевых действий — участников СВО, а также членов семей ветеранов боевых действий — участников СВО.