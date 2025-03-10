Эксперты объяснили случаи злоупотребления самозапретом на кредиты

«На мой взгляд, проблема пока выглядит несколько преувеличенной. По информации СМИ, заявки на получение кредита от людей, оформивших самозапрет, составляют лишь считанные проценты от всех кредитных заявок. Причем они, на мой взгляд, могут частично объясняться тем, что граждане не совсем правильно понимают, как работает самозапрет, и, в частности, могут не осознавать, что его установка не позволит, например, пользоваться рассрочками и другими подобными сервисами при покупке товаров на маркетплейсах», — считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.