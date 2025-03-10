Жесткие ограничения введены в Казахстане на восьми автодорогах

В Акмолинской области ограничено движение по трассам:
- «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 377−537 (граница Костанайской области — поселок Бузулук);
- автодорога «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км 856−917 (граница Северо-Казахстанской области — поселок Жаксы);
- автодорога «Астана — Караганда — Алматы» км 1291−1353 (пункт Жибек Жолы — граница Карагандинской области);
- автодорога «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 16−200 (Астана — граница Павлодарской области).
В Карагандинской области ограничено движение на трассах:
- «Астана — Караганда — Алматы» км 1353−1426 (граница Акмолинской области — Темиртау);
- «Кызылорда-Жезкзаган-Караганда-Шидерты» км 970−1135 (Караганда-граница Павлодарской области);
- автодорога «Астана — Караганда — Алматы» км 1505−1610 (с. Атамекен-п. Аксу-Аюлы).
В Костанайской области на трассах:
- «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 252−340 (граница области Улытау — Аркалык);
- «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 339−377 (Аркалык — граница Акмолинской области).
В Павлодарской области ограничено движение:
- «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 200−254 (граница Акмолинской области — поселок Шидерты);
- «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты» км 1135−1206 (город Караганда — граница Павлодарской области).
В Северо-Казахстанской области:
- автодорога «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км 795−856 (с. Рузаевка — граница Акмолинской области).
В Улытауской области ограничено движение на автодороге «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 137−252 (с. Улытау — граница Костанайской области).
В Абайской области на автодороге«“Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха — граница России” км 971−1013 (село Калбатау-граница Восточно-Казахстанской области).
В Восточно-Казахстанской области ограничено движение:
- по автодороге «“Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха — граница России” км 1013−1048 (граница Абайской облости — село Уланское).
- по автодороге “Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай — Рахмановские ключи” км 6−166 (село Ушановское — город Алтай).
- В настоящее время для содержания дорог задействованы 554 единиц спецтехники и 897 специалиста.