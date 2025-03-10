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Жесткие ограничения введены в Казахстане на восьми автодорогах

АСТАНА, 10 мар — Sputnik. Буран вынудил принимать непопулярные решения. Снижение видимости может спровоцировать автоаварии. В виду этого «КазАвтоЖол» — компания-национальный оператор автодорожного движения — вводит ограничения движения на 13 республиканских автодорогах введены в 8 областях Казахстана.

В Акмолинской области ограничено движение по трассам:

  • «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 377−537 (граница Костанайской области — поселок Бузулук);
  • автодорога «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км 856−917 (граница Северо-Казахстанской области — поселок Жаксы);
  • автодорога «Астана — Караганда — Алматы» км 1291−1353 (пункт Жибек Жолы — граница Карагандинской области);
  • автодорога «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 16−200 (Астана — граница Павлодарской области).

В Карагандинской области ограничено движение на трассах:

  • «Астана — Караганда — Алматы» км 1353−1426 (граница Акмолинской области — Темиртау);
  • «Кызылорда-Жезкзаган-Караганда-Шидерты» км 970−1135 (Караганда-граница Павлодарской области);
  • автодорога «Астана — Караганда — Алматы» км 1505−1610 (с. Атамекен-п. Аксу-Аюлы).

В Костанайской области на трассах:

  • «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 252−340 (граница области Улытау — Аркалык);
  • «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 339−377 (Аркалык — граница Акмолинской области).

В Павлодарской области ограничено движение:

  • «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 200−254 (граница Акмолинской области — поселок Шидерты);
  • «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты» км 1135−1206 (город Караганда — граница Павлодарской области).

В Северо-Казахстанской области:

  • автодорога «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км 795−856 (с. Рузаевка — граница Акмолинской области).

В Улытауской области ограничено движение на автодороге «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 137−252 (с. Улытау — граница Костанайской области).

В Абайской области на автодороге«“Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха — граница России” км 971−1013 (село Калбатау-граница Восточно-Казахстанской области).

В Восточно-Казахстанской области ограничено движение:

  • по автодороге «“Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха — граница России” км 1013−1048 (граница Абайской облости — село Уланское).
  • по автодороге “Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай — Рахмановские ключи” км 6−166 (село Ушановское — город Алтай).
  • В настоящее время для содержания дорог задействованы 554 единиц спецтехники и 897 специалиста.