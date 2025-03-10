Жесткие ограничения введены в Казахстане на восьми автодорогах

АСТАНА, 10 мар — Sputnik. Буран вынудил принимать непопулярные решения. Снижение видимости может спровоцировать автоаварии. В виду этого «КазАвтоЖол» — компания-национальный оператор автодорожного движения — вводит ограничения движения на 13 республиканских автодорогах введены в 8 областях Казахстана.