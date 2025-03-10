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Дюмин рассказал о внимании Путина к участникам СВО

Дюмин: Путин с начала СВО уделяет особое внимание поддержке бойцов и их семей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин с первых дней спецоперации уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей, заявил помощник президента РФ, секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей.

«С первых дней специальной военной операции президент России Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей. В решение этой задачи включились все органы власти, общественные организации, представители бизнеса», — сообщил Дюмин журналистам.

«Основную работу проводит фонд “Защитники Отечества”, — добавил он.