Дюмин рассказал о внимании Путина к участникам СВО

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин с первых дней спецоперации уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей, заявил помощник президента РФ, секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей.
«С первых дней специальной военной операции президент России Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей. В решение этой задачи включились все органы власти, общественные организации, представители бизнеса», — сообщил Дюмин журналистам.
«Основную работу проводит фонд “Защитники Отечества”, — добавил он.