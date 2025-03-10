Предложена новая оперативная память для компьютера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) предложили новую оперативную память для компьютера, которая работает с информацией в виде света. Разработка позволит значительно ускорить вычислительные способности компьютеров, что улучшит обработку большого массива данных, сообщили в пресс-службе.
«Ученые Санкт-Петербургского государственного университета разработали новый способ хранения света для работы с данными оптическим методом. Это может быть особенно актуально для создания оптических компьютеров нового поколения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что вычислительные возможности современных компьютеров близки к своему пределу, так как объемы информации постоянно растут. В связи с этим ученые ищут возможности увеличения эффективности вычислений. Среди вариантов — создание оптических компьютеров, которые для передачи и обработки информации используют свет — фотоны вместо электрических сигналов.
По данным пресс-службы, оптические системы слабее нагреваются и потребляют меньше энергии по сравнению с традиционными полупроводниковыми устройствами, но их интеграция с электронными системами требует создания новых технологий. Ученые СПбГУ предложили способ хранения света с помощью явления трехимпульсного фотонного эха в магнитном поле, что в перспективе может значительно ускорить вычисления.
«Протокол фотонного эха использует два лазерных импульса для записи информации и один для считывания. Главная сложность в таком подходе — сохранить когерентность света, то есть фазу световой волны (ее положение в цикле колебаний). Для записи информации используются особые состояния в полупроводниковых кристаллах — экситоны. Они позволяют записывать и считывать данные за очень короткое время, лишь за триллионные доли секунды. Чтобы информация хранилась дольше, экситоны переводят в “темное” состояние с помощью магнитного поля», — привели в пресс-службе слова одного из авторов исследования, аспиранта СПбГУ Романа Назарова.
Полученные результаты открывают перспективы создания устройств нового поколения для хранения оптической информации, работающих с меньшими затратами энергии и доступных для широкого применения.