Предложена новая оперативная память для компьютера

«Протокол фотонного эха использует два лазерных импульса для записи информации и один для считывания. Главная сложность в таком подходе — сохранить когерентность света, то есть фазу световой волны (ее положение в цикле колебаний). Для записи информации используются особые состояния в полупроводниковых кристаллах — экситоны. Они позволяют записывать и считывать данные за очень короткое время, лишь за триллионные доли секунды. Чтобы информация хранилась дольше, экситоны переводят в “темное” состояние с помощью магнитного поля», — привели в пресс-службе слова одного из авторов исследования, аспиранта СПбГУ Романа Назарова.