Строители повредили водопровод: проблемы с водой могут быть на востоке Минска

По данным предприятия, строительная организация повредила водопроводную сеть диаметром 500 миллиметров. В связи с этим в 16:07 произошло снижение давления в микрорайонах Уручье, Копище, Новая Боровая и поселке Озерище.
Оперативными бригадами УП «Минскводоканал» незамедлительно начаты работы по локализации повреждения.
Позже на предприятии проинформировали, что повреждение локализовано, а давление в водопроводной сети восстанавливается.
Оперативные бригады продолжают устранять последствия, вызванные порывом трубы.
«Минскводоканал» принес извинения горожанам за доставленные временные неудобства.