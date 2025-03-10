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Строители повредили водопровод: проблемы с водой могут быть на востоке Минска

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Жители восточной части Минска могут испытывать проблемы с водоснабжением из-за аварии на водопроводе, сообщили в УП «Минскводоканал».

Источник: Sputnik.by

По данным предприятия, строительная организация повредила водопроводную сеть диаметром 500 миллиметров. В связи с этим в 16:07 произошло снижение давления в микрорайонах Уручье, Копище, Новая Боровая и поселке Озерище.

Оперативными бригадами УП «Минскводоканал» незамедлительно начаты работы по локализации повреждения.

говорится в сообщении

Позже на предприятии проинформировали, что повреждение локализовано, а давление в водопроводной сети восстанавливается.

Оперативные бригады продолжают устранять последствия, вызванные порывом трубы.

«Минскводоканал» принес извинения горожанам за доставленные временные неудобства.