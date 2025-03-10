В Минске временно появится новый автобусный маршрут: куда будет идти?

Причина заключается в проведении XXXII Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая состоится с 12 марта по 16 марта. В связи с этим будет организован автобусный маршрут № 935 «Ст.м. Немига — Выставочный комплекс», который будет курсировать в промежутке времени с 10.00 до 19.00. Интервал движения составит 15−20 минут.