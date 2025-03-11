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Кроссворд на 11 марта 2025

11 марта 1931 года был дан старт системе физической подготовки, знакомой каждому, кто рос в СССР. Значок ГТО, сохраняя традиции, и в наши дни олицетворяет здоровье и бодрость духа. Предлагаем вспомнить, с чего все начиналось, и проверить свои знания об истории введения этого комплекса физической подготовки, разгадав наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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