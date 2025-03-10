ГД рассмотрит законопроект о защите людей от нападений бездомных животных

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Госдума, как ожидается, рассмотрит законопроект о защите людей от нападений бездомных животных в первом чтении на заседании 18 марта, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
«Восемнадцатого марта в первом чтении планируем рассмотреть законопроект о защите людей от нападений бездомных животных», — сказал Володин журналистам в понедельник.
Он отметил, что «в ряде субъектов РФ эта проблема стоит остро, и регион должен иметь полномочия ее решить».
«Гибель детей от нападений собак — страшная трагедия, необходимо сделать все, чтобы это не повторялось», — подчеркнул Володин.
«Максимально публично проведем обсуждение этого законопроекта, подключим регионы в режиме видеоконференции», — добавил председатель Госдумы.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной 28 февраля. Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Законопроект направлен на отзыв в регионы. Предлагается исключить из закона норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания. При этом предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания.
Также предлагается установить, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания.