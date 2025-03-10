В Госдуме предложили ввести квоту по числу мигрантов в одном районе

Данное обращение депутаты направили в МВД РФ. Они обратили внимание, что большое количество мигрантов, проживающих группами рядом со своими рабочими местами, приводит к увеличению конфликтов с местными жителями, а также к ситуации, когда в школах дети мигрантов, не владеющие русским языком, начинают заменять детей, родившихся и выросших в этих районах. В результате качество образования для всех детей снижается.