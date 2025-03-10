В Госдуме предложили ввести квоту по числу мигрантов в одном районе

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили ввести в районах с большим количеством мигрантов квоту в 10% от общего числа жителей, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Данное обращение депутаты направили в МВД РФ. Они обратили внимание, что большое количество мигрантов, проживающих группами рядом со своими рабочими местами, приводит к увеличению конфликтов с местными жителями, а также к ситуации, когда в школах дети мигрантов, не владеющие русским языком, начинают заменять детей, родившихся и выросших в этих районах. В результате качество образования для всех детей снижается.
«Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович (Колокольцев — глава МВД), рассмотреть возможность принятия на федеральном уровне жестких мер для районов с чрезмерной концентрацией мигрантов, предусмотрев квоту в 10% от общего числа жителей», — сказано в документе.
Кроме того, депутаты предложили в том случае, если доля мигрантов в районе превышает 10%, запретить сдачу квартир и иных объектов для иностранных граждан, с обязательным проведением проверок и принятием мер по перераспределению мигрантов в другие районы.
«Такой подход поможет снизить межэтнические конфликты, улучшить общественную безопасность, повысить качество образования и создать более комфортные условия жизни для граждан», — добавили авторы.