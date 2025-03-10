Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Повреждение водопровода в Минске локализовано, давление восстанавливается

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повреждение водопроводной сети, вызвавшее снижение давления воды в микрорайонах Уручье, Копище, Новая Боровая и поселке Озерище, локализовано. Давление в сети восстанавливается, сообщили БЕЛТА в УП «Минскводоканал».

Оперативными бригадами УП «Минскводоканал» продолжаются регламентные работы, направленные на устранение возможных последствий, вызванных повреждением водопроводной сети строительной организацией.