Оперативными бригадами УП «Минскводоканал» продолжаются регламентные работы, направленные на устранение возможных последствий, вызванных повреждением водопроводной сети строительной организацией.
Повреждение водопровода в Минске локализовано, давление восстанавливается
10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повреждение водопроводной сети, вызвавшее снижение давления воды в микрорайонах Уручье, Копище, Новая Боровая и поселке Озерище, локализовано. Давление в сети восстанавливается, сообщили БЕЛТА в УП «Минскводоканал».