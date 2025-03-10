Повреждение водопровода в Минске локализовано, давление восстанавливается

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повреждение водопроводной сети, вызвавшее снижение давления воды в микрорайонах Уручье, Копище, Новая Боровая и поселке Озерище, локализовано. Давление в сети восстанавливается, сообщили БЕЛТА в УП «Минскводоканал».