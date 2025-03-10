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Последние новости к вечеру 10 марта 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 10 марта 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 10 марта — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 марта 2025 года.

МИД опроверг новую встречу РФ и США на этой неделе

Источник: РИА "Новости"

Россия не планирует новый раунд переговоров с США в Саудовской Аравии на этой неделе, заявила Мария Захарова. По ее словам, информация от американской стороны также не поступала.

ВС России уничтожили большую группу ВСУ, бросившую позиции в Судже

Источник: РИА "Новости"

Российские военные нанесли удар беспилотником по зданию в Судже Курской области, где укрывались украинские военнослужащие во время бегства. Разведподразделение группировки войск «Север» зафиксировало их передвижение перед атакой.

Двух британских дипломатов обвинили в шпионаже

Источник: РИА "Новости"

ФСБ России заявила о выявлении разведывательно-подрывной деятельности двух сотрудников британского посольства в Москве. Алкеш Одедра и Майкл Скиннер при въезде в Россию указали ложные данные, нарушив законодательство РФ.

Россияне впервые за полгода перешли к чистым покупкам валюты

Источник: РИА "Новости"

Население России на фоне укрепления рубля в феврале перешло к покупкам валюты. В феврале чистые покупки валюты со стороны физических лиц составили 6,5 млрд руб.

Блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест

Источник: РИА "Новости"

Чертановский суд Москвы поместил блогера Александру Митрошину под домашний арест до 24 апреля. Ей также запрещено пользоваться интернетом. Блогера обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере.