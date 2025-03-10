Последние новости к вечеру 10 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 марта 2025 года.
МИД опроверг новую встречу РФ и США на этой неделе
Россия не планирует новый раунд переговоров с США в Саудовской Аравии на этой неделе, заявила Мария Захарова. По ее словам, информация от американской стороны также не поступала.
ВС России уничтожили большую группу ВСУ, бросившую позиции в Судже
Российские военные нанесли удар беспилотником по зданию в Судже Курской области, где укрывались украинские военнослужащие во время бегства. Разведподразделение группировки войск «Север» зафиксировало их передвижение перед атакой.
Двух британских дипломатов обвинили в шпионаже
ФСБ России заявила о выявлении разведывательно-подрывной деятельности двух сотрудников британского посольства в Москве. Алкеш Одедра и Майкл Скиннер при въезде в Россию указали ложные данные, нарушив законодательство РФ.
Россияне впервые за полгода перешли к чистым покупкам валюты
Население России на фоне укрепления рубля в феврале перешло к покупкам валюты. В феврале чистые покупки валюты со стороны физических лиц составили 6,5 млрд руб.
Блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест
Чертановский суд Москвы поместил блогера Александру Митрошину под домашний арест до 24 апреля. Ей также запрещено пользоваться интернетом. Блогера обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере.