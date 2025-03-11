Ответы на кроссворд от 11 марта 2025: интересные факты про ГТО

4. Плавание

Тест по плаванию в ГТО проводится в бассейнах или на открытой воде, в специально подготовленных местах. Спортсмены могут стартовать с тумбочки, бортика или из воды. Главное условие — преодолеть дистанцию любым стилем. Считается, что испытание не пройдено, если пловец во время заплыва касается ногами дна, ходит по нему или использует посторонние предметы для облегчения плавания.