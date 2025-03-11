Ответы на кроссворд от 11 марта 2025: интересные факты про ГТО

По горизонтали:
1. Здоровье
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» возрожден в России в виде программы физической подготовки, которая призвана укрепить здоровье граждан, развить их спортивные навыки и, в конечном итоге, повысить качество жизни.
2. Оборона
Комплекс ГТО, включавший перед Великой Отечественной войной военно-прикладные упражнения, такие как переползание и переноска патронного ящика, сыграл важную роль в подготовке советских людей к борьбе с нацизмом. Герой Советского Союза Николай Копылов, чья спортивная подготовка началась с ГТО, отмечал: «Не будь я спортсменом, значкистом ГТО, вряд ли дошел бы до Берлина!».
3. Марка
Журнал «Физкультура и спорт» в августе 1931 года выступил с инициативой выпуска специальных почтовых марок, чтобы популяризировать комплекс ГТО среди советских граждан. Каждая марка должна была соответствовать определенному виду испытаний ГТО и иметь единый дизайн с эмблемой значка. Предлагалось также установить надбавки к стоимости марок в размере 1−2 копеек, которые бы направлялись на премирование организаций и спортсменов, достигших выдающихся результатов в сдаче норм ГТО.
4. Плавание
Тест по плаванию в ГТО проводится в бассейнах или на открытой воде, в специально подготовленных местах. Спортсмены могут стартовать с тумбочки, бортика или из воды. Главное условие — преодолеть дистанцию любым стилем. Считается, что испытание не пройдено, если пловец во время заплыва касается ногами дна, ходит по нему или использует посторонние предметы для облегчения плавания.
По вертикали:
1. Знак
Знак отличия ГТО — награда за успешное выполнение нормативов комплекса. Существуют три вида знаков, соответствующих разным уровням достижений: бронзовый, серебряный и золотой. Эти знаки, как и медали в большом спорте, соответствуют каждой возрастной ступени комплекса ГТО. Документом, подтверждающим получение знака отличия, является удостоверение.
2. Комплекс
Идея комплексной оценки физической подготовки молодежи и разработки нормативов ГТО была обусловлена необходимостью физической подготовки населения к предстоящей войне с немцами и усилением физкультурного просвещения. Разработку комплекса ГТО поручили Инспекции вневойсковой и физической подготовки РККА и комиссии под председательством С. С. Каменева. Необходимость введения единого критерия оценки, а также предложения о награждении успешно прошедших испытания специальным значком впервые были озвучены в газете «Комсомольская правда» 24 мая 1930 года.
3. Норматив
В комплексе ГТО для каждой возрастной ступени предусмотрены отдельные нормативы для мужчин и женщин. Результаты испытаний фиксируются в минутах, секундах, метрах или количестве повторений. Для получения знака отличия необходимо успешно сдать 4−5 обязательных и 2−3 дополнительных теста, набор которых определяется ступенью ГТО.
4. Бег
Комплекс ГТО включает в себя несколько беговых дисциплин, предназначенных для оценки скорости и выносливости. В программу входят бег на короткие дистанции (30, 60 или 100 метров), бег на длинные дистанции (2 или 3 километра), бег на лыжах и челночный бег, позволяющие комплексно оценить физическую подготовку участников разных возрастных групп.
5. Цвет
Знак ГТО выполнен в форме пятиугольника, пентагона, символизирующего оборону. В центре знака изображен бегущий человек на фоне восходящего солнца, что олицетворяет стремление к спортивным достижениям и здоровому образу жизни. Цвет фона зависит от достоинства знака: красный — золотой, синий — серебряный, зеленый — бронзовый.
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