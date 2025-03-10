Блогера Митрошину отправили под домашний арест по делу об отмывании денег

Для Митрошиной это уголовное дело — не первое. Два года назад, в марте 2023 года в отношении нее возбуждалось дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 127 млн рублей (ч. 2 ст. 198 УК РФ). По версии следствия, с октября 2020-го по май 2022 года она, будучи индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения, получила доход от своих курсов по образованию «в существенно большем размере, чем допустимый лимит».