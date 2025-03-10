В Калининграде начинается переход на новую систему оплаты проезда

Важное изменение для школьников: с завтрашнего дня карта «Волна Балтики Регион» не будет действовать в городском транспорте. При этом обычная школьная «Волна Балтики» продолжит работать только в городе (не действует на областных маршрутах с трёхзначной нумерацией).