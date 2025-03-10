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В Калининграде начинается переход на новую систему оплаты проезда

Городской общественный транспорт Калининграда переходит на автоматизированную систему оплаты проезда.

Источник: Янтарный край

В связи с этим завтра состоится массовый перенос данных транспортных карт «Волна Балтики» в новую систему.

На время технических работ возможны сбои в работе транспортных карт. Пассажирам рекомендуется иметь альтернативные способы оплаты:

— наличные;

— банковскую карту;

— возможность оплаты через СБП (стоимость проезда 33 рубля).

Важное изменение для школьников: с завтрашнего дня карта «Волна Балтики Регион» не будет действовать в городском транспорте. При этом обычная школьная «Волна Балтики» продолжит работать только в городе (не действует на областных маршрутах с трёхзначной нумерацией).

В Калининграде действует сеть из 45 маршрутов, где курсируют автобусы, троллейбусы и трамваи. Все средства на транспортных картах сохраняются. Городские власти просят пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ожидается, что в ближайшее время в новое мобильное приложение внесут идентификатор «Школьник», что также позволит не иметь при себе бумажную справку и расплачиваться по льготному тарифу при помощи смартфона.