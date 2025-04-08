Салют на 9 мая в Москве в 2025 году

Традиционно фейерверки запускают так, чтобы была возможность его увидеть со всех крупных локаций столицы. О точных местах организации салюта в 2025 году станет известно чуть позже. Предлагаем вспомнить, где, кроме Красной площади, можно было бесплатно посмотреть красочные залпы в прошлом сезоне.