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Салют на 9 мая в Москве в 2025 году

В этом году Россия отпразднует 80-й юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно в честь такого большого события в Москве 9 мая 2025 года запустят салют.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail
Салют на День Победы
Источник: РИА "Новости"

Грандиозное мероприятие — грандиозные действа. Читайте в нашем материале, во сколько начнется и где можно будет посмотреть салют на 9 мая в Москве в 2025 году.

Во сколько начнется салют на 9 мая в Москве в 2025 году

Традиционно салют на 9 мая в Москве стартует в 22:00. Средняя продолжительность мероприятия — десять минут. 2025 год не станет исключением.

Будет ли салют на 80-летие Победы отличаться от прошлых

Салют в Москве на День Победы — это всегда невероятно красочное торжественное отдание почестей фейерверками погибшим на Великой Отечественной войне и ветеранам сражений. Об отличительных чертах действа в 2025 году пока не сообщалось.

На каких площадках можно посмотреть салют на 9 мая в Москве

Традиционно фейерверки запускают так, чтобы была возможность его увидеть со всех крупных локаций столицы. О точных местах организации салюта в 2025 году станет известно чуть позже. Предлагаем вспомнить, где, кроме Красной площади, можно было бесплатно посмотреть красочные залпы в прошлом сезоне.

  • Стадион «Лужники». Адрес — ул. Лужники, д. 24.
  • Измайловский парк. Адрес — Московский пр-т, д. 2.
  • Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Адрес — Одинцовский городской округ, 55 км Минского шоссе.
  • Ландшафтный парк «Митино». Адрес — ул. Пенягинская.
  • Парк Победы на Поклонной горе. Адрес — пл. Победы, д. 3, стр. 2.
  • Воробьевы горы. Адрес — ул. Косыгина, д. 28.
  • Парк «Кузьминки». Адрес — ул. Кузьминский парк, д. 1, стр. 2.
  • Выставка достижений народного хозяйства. Адрес — пр-т Мира, д. 119.
  • Районе Лианозово в Северо-Восточном округе Москвы.
  • Округ Москвы Зеленоград.

Где можно будет посмотреть трансляцию салюта

Традиционно трансляция фейерверков на День Победы ведется всеми федеральными каналами. Также за действом в режиме прямого эфира можно будет наблюдать на их площадках в Сети.

Какие еще мероприятия пройдут на День Победы в 2025 году

  • Шествие «Бессмертный полк».
  • Парад Вооруженных сил России.
  • Торжественный проезд военной техники.
  • Выступление сводного военного оркестра.
  • Авиашоу военной техники.

Более подробная информация о программе мероприятий на День Победы в 2025 году в Москве появится немного позже.