Грандиозное мероприятие — грандиозные действа. Читайте в нашем материале, во сколько начнется и где можно будет посмотреть салют на 9 мая в Москве в 2025 году.
Во сколько начнется салют на 9 мая в Москве в 2025 году
Традиционно салют на 9 мая в Москве стартует в 22:00. Средняя продолжительность мероприятия — десять минут. 2025 год не станет исключением.
Будет ли салют на 80-летие Победы отличаться от прошлых
Салют в Москве на День Победы — это всегда невероятно красочное торжественное отдание почестей фейерверками погибшим на Великой Отечественной войне и ветеранам сражений. Об отличительных чертах действа в 2025 году пока не сообщалось.
На каких площадках можно посмотреть салют на 9 мая в Москве
Традиционно фейерверки запускают так, чтобы была возможность его увидеть со всех крупных локаций столицы. О точных местах организации салюта в 2025 году станет известно чуть позже. Предлагаем вспомнить, где, кроме Красной площади, можно было бесплатно посмотреть красочные залпы в прошлом сезоне.
- Стадион «Лужники». Адрес — ул. Лужники, д. 24.
- Измайловский парк. Адрес — Московский пр-т, д. 2.
- Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Адрес — Одинцовский городской округ, 55 км Минского шоссе.
- Ландшафтный парк «Митино». Адрес — ул. Пенягинская.
- Парк Победы на Поклонной горе. Адрес — пл. Победы, д. 3, стр. 2.
- Воробьевы горы. Адрес — ул. Косыгина, д. 28.
- Парк «Кузьминки». Адрес — ул. Кузьминский парк, д. 1, стр. 2.
- Выставка достижений народного хозяйства. Адрес — пр-т Мира, д. 119.
- Районе Лианозово в Северо-Восточном округе Москвы.
- Округ Москвы Зеленоград.
Где можно будет посмотреть трансляцию салюта
Традиционно трансляция фейерверков на День Победы ведется всеми федеральными каналами. Также за действом в режиме прямого эфира можно будет наблюдать на их площадках в Сети.
Какие еще мероприятия пройдут на День Победы в 2025 году
- Шествие «Бессмертный полк».
- Парад Вооруженных сил России.
- Торжественный проезд военной техники.
- Выступление сводного военного оркестра.
- Авиашоу военной техники.
Более подробная информация о программе мероприятий на День Победы в 2025 году в Москве появится немного позже.