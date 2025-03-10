Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку заместителем руководителя Россотрудничества, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Чайку Игоря Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 10 марта 2025 года.