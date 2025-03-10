Тело Героя России Чебнева вывезли из освобожденного села в Курской области

КУРСК, 10 мар — РИА Новости. Тело Героя России Сергея Чебнева вывезли из освобожденного села Малая Локня в Курской области, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск «Север».
«После освобождения села Малая Локня бойцы вывезли тело своего комбата с позывным Отмель — Героя России Сергея Чебнева, погибшего, держа оборону в августе 2024 года, когда на Курскую область напали формирования ВСУ. Теперь его могут похоронить со всеми почестями и проститься», — рассказали военные.
На минувшей неделе президент Владимир Путин передал вдове Героя России — Ольге Чебневой — медаль «Золотая Звезда», которой ее супруг был удостоен посмертно. Встреча состоялась в день рождения Сергея Чебнева, 6 марта ему бы исполнилось 46 лет.
В августе прошлого года комбат в течение 12 дней руководил обороной Малой Локни, чтобы удержать важный плацдарм рядом с Суджей, куда вторглись ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути украинских боевиков, рвавшихся к Курской АЭС в Курчатове.
Восемнадцатого августа армия противника нанесла удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, а после высадила десант в тылу территории обороны. Чебнев лично возглавил штурмовую группу, чтобы не дать ВСУ закрепиться и окружить российские подразделения. Во время боя группа попала под обстрел минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения.
Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление украинских войск к Курской АЭС, обеспечив возможность российской армии перебросить резервы. За совершенный подвиг комбату присвоили звание Героя России.