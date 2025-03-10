На северо-западе Челябинска благоустроят прогулочную зону за 30 млн рублей

Компания «Связьстрой» займется в Челябинске благоустройством прогулочной зоны на проспекте Победы на участке от улицы Молдавской до Салавата Юлаева (южная сторона). Как сообщает Pchela.news со ссылкой на информацию с портала госзакупок, подрядчик выиграл аукцион, снизив стоимость контракта с первоначальных 38,9 млн до 30,3 млн рублей. Конкуренцию ему составили пять участников, но именно челябинская фирма предложила наиболее выгодные условия.