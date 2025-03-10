На северо-западе Челябинска благоустроят прогулочную зону за 30 млн рублей

Компания «Связьстрой» займется в Челябинске благоустройством прогулочной зоны на проспекте Победы на участке от улицы Молдавской до Салавата Юлаева (южная сторона). Как сообщает Pchela.news со ссылкой на информацию с портала госзакупок, подрядчик выиграл аукцион, снизив стоимость контракта с первоначальных 38,9 млн до 30,3 млн рублей. Конкуренцию ему составили пять участников, но именно челябинская фирма предложила наиболее выгодные условия.
В рамках проекта «Связьстрой» демонтирует старое асфальтовое покрытие, вырубит деревья и кустарники, обустроит велодорожки, зоны отдыха с качелями и скамейками, а также сделает аллеи памяти и площадки для военно-патриотических мероприятий. Дополнительно появятся парковочные места и торговая инфраструктура. Все работы должны быть завершены к 30 августа.
Компания, основанная в 2014 году Григором Балбабяном, уже имеет опыт реализации городских проектов. В прошлом году она благоустроила сквер в поселке Смолино, получив за работу 20,9 млн рублей без нареканий со стороны заказчика.
Благоустройство прогулочной зоны реализуется в рамках программы «Формирование современной городской среды в городе Челябинске». Всего на преобразование общественных пространств в этом году выделено 350 млн рублей. Экономия средств после торгов позволит расширить список благоустраиваемых зон.