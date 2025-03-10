Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 11 марта 2025

Отключение отопления в Иркутске 11 марта 2025 коснется трех округов — Свердловского, Правобережного и Октябрьского. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, теплоснабжение ограничат для проведения ремонтных работ.
Отключение отопления в Иркутске 11 марта 2025.
— Отремонтируем тепловую сеть по улицам 2-я Железнодорожная, 28, Чехова, 17/1, Байкальская, 159а, — уточнил оператор.
Также это значит, что жильцы некоторых домов останутся без горячей воды. Работы начнутся с девяти часов утра. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 11 марта 2025, можно посмотреть в таблице.
Работы начнутся в 9:00. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье вновь увеличилось количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. С 3 по 9 марта 2025 медики зарегистрировали 24 336 случаев.