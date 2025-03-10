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Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 11 марта 2025

Отопление и горячую воду отключат в трех округах Иркутска 11 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 11 марта 2025 коснется трех округов — Свердловского, Правобережного и Октябрьского. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, теплоснабжение ограничат для проведения ремонтных работ.

Отключение отопления в Иркутске 11 марта 2025.

— Отремонтируем тепловую сеть по улицам 2-я Железнодорожная, 28, Чехова, 17/1, Байкальская, 159а, — уточнил оператор.

Также это значит, что жильцы некоторых домов останутся без горячей воды. Работы начнутся с девяти часов утра. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 11 марта 2025, можно посмотреть в таблице.

Работы начнутся в 9:00. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье вновь увеличилось количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. С 3 по 9 марта 2025 медики зарегистрировали 24 336 случаев.