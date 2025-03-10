Девочка весом 5,1 килограмма родилась в Улан-Удэ

В перинатальном центре Улан-Удэ 4 марта 2025 родилась девочка весом 5,1 килограмма при росте 62 сантиметра! Здесь как никогда подходит пословица — счастья много не бывает. А спустя сутки на свет появилась еще одна кроха, только вот ее вес составил всего 1,2 килограмма при росте 40 сантиметров.
— За прошедшую неделю 86 женщин стали счастливыми матерями. Всего принято 84 родов, в том числе 2 двойни, — рассказывают КП-Иркутск в пресс-службе перинатального центра.
Девочек, кстати, по традиции больше — 44, а мальчиков — 42. Самый насыщенный день — 5 марта (среда), тогда родилось 24 малыша.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сосед спас мальчика, который едва не сорвался с балкона шестого этажа в Ангарске.