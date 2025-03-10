Соседи жаловались на неприятный запах: приставы были в шоке, попав в квартиру к сибиряку

Сибиряк забирал бездомных собак с улицы и оставлял их жить у себя дома. На первый взгляд, поступок настоящего мужчины. Только вот как выяснилось, за животными никто не ухаживал, а в какой-то момент их количество выросло до 18!
Страшно представить, какой стоял шум и запах в подъезде. Единственное, что оставалось замученным соседям — это обратиться в суд. Тогда 50-летнего хозяина обязали отдать животных в приют, также от него требовалось привести в порядок квартиру — провести дезинфекцию и дезинсекцию.
— Из-за того, что должник проигнорировал решение суда, приставы вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора и об аресте накоплений, также были составлены протоколы о привлечении к административной ответственности, — рассказали КП-Иркутск в ГУФССП России по Иркутской области.
9 марта 2025 специалисты отправились в дом к нерадивому хозяину — собак забрали, теперь они отправятся жить в приют, где о них смогут позаботиться.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что котенок с двумя хвостами и восьмью лапами родился в Нижнеудинской ветклинике.