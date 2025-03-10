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В Омском аэропорту появятся детекторы для обнаружения беспилотников

На их покупку планируется потратить около 240 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Омский аэропорт объявил аукцион на поставку двух ручных детекторов для обнаружения БПЛА. Соответствующая конкурсная документация размещена на портале госзакупок.

Стоимость каждого детектора составляет 119 тысяч рублей. Они должны сойти с конвейера не ранее 2024 года, обладать способностью распознавать тип беспилотного летательного аппарата и иметь ЖК-монитор.

Прием заявок от участников торгов уже завершен, сейчас идет определение поставщика. Поставка должна состояться не позднее 90 дней со дня подписания контракта.

Напомним, полеты БПЛА над территорией Омска запрещены с лета прошлого года. Исключения сделаны лишь для пяти видов полетов.