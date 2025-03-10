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Миграционная убыль населения в Башкирии в 2024 году составила 3 429 человек

В Башкирии миграционная населения убыль выросла в 3,7 раза.

Источник: Комсомольская правда

Росстат опубликовал данные по миграции населения в регионах России за 2024 год, и Башкирия оказалась в числе аутсайдеров.

В прошлом году республику покинуло больше людей, чем приехало: 125 487 человек уехали, а прибыли лишь 122 058. Таким образом, миграционная убыль составила 3 429 человек, что в 3,7 раза больше, чем в 2023 году (тогда этот показатель был на уровне 926 человек).

Башкирия вошла в число пяти регионов Приволжского федерального округа, где зафиксирована миграционная убыль. В то же время в среднем по ПФО наблюдался прирост населения на 38 468 человек.

В целом по России миграционный прирост в прошлом году составил 568 521 человек, что почти втрое больше, чем в 2023-м.

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