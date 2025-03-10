Миграционная убыль населения в Башкирии в 2024 году составила 3 429 человек

В прошлом году республику покинуло больше людей, чем приехало: 125 487 человек уехали, а прибыли лишь 122 058. Таким образом, миграционная убыль составила 3 429 человек, что в 3,7 раза больше, чем в 2023 году (тогда этот показатель был на уровне 926 человек).