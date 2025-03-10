Более два десятка сотрудника ведомства в Башкирии были привлечены к дисциплинарной ответственности

Сотрудники ведомства не предоставляли сведения о своем имуществе и банковских счетах. Кроме того, некоторые чиновники использовали служебный транспорт в личных целях и заправляли свои автомобили за счет бюджета. Также были зафиксированы случаи, когда регистрация транспорта и его техосмотра проводили родственникам.