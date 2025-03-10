Более два десятка сотрудника ведомства в Башкирии были привлечены к дисциплинарной ответственности

Прокуратура выявила нарушения в Государственном комитете Башкирии по надзору за техническим состоянием самоходных машин и другой техники. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Сотрудники ведомства не предоставляли сведения о своем имуществе и банковских счетах. Кроме того, некоторые чиновники использовали служебный транспорт в личных целях и заправляли свои автомобили за счет бюджета. Также были зафиксированы случаи, когда регистрация транспорта и его техосмотра проводили родственникам.
Прокуратура внесла представление руководителю Гостехнадзора. В результате 21 сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности. Ведомство также приняло меры для исправления ситуации.
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