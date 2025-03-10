Жители Башкирии все больше заражаются респираторными инфекциями

Роспотребнадзор Башкирии рассказал о эпидемиологической ситуация по респираторным инфекциям в республике. За последнюю неделю в регионе заболеваемость ОРИ увеличилась на 6%, зарегистрировано свыше 31,2 тысяч случаев, половина из них приходится на детей младше 14 лет.
При этом доля гриппа среди прочих респираторных вирусов продолжает расти и достигла уже 72,9%.
В Роспотребнадзоре заявили, что снизить риск заражения ОРИ можно с помощью следующих мер профилактики: ношение масок в общественных местах, мытье рук с мылом, избегание контакта с больными людьми и проветривание помещений.
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