Жители Башкирии все больше заражаются респираторными инфекциями

Роспотребнадзор Башкирии рассказал о эпидемиологической ситуация по респираторным инфекциям в республике. За последнюю неделю в регионе заболеваемость ОРИ увеличилась на 6%, зарегистрировано свыше 31,2 тысяч случаев, половина из них приходится на детей младше 14 лет.