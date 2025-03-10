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Александр Скрябин представит план по развитию Ростова-на-Дону

Кандидат на пост главы Ростова Александр Скрябин представит план по улучшению города.

Источник: Комсомольская правда

И.о. главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин выделил основные проблемы города, которые требуют решения. План по улучшению и развитию донской столицы чиновник представит завтра, 11 марта, на внеочередном заседании депутатов гордумы.

— За месяц работы у меня появился ключевой список проблем беспокоящих горожан. Выделил пять проблем. Завтра в своем программном выступлении раскрою пути решения, — рассказал Александр Скрябин.

Напомним, программное выступление управленец представит в рамках конкурсного отбора на пост главы Ростова-на-Дону. Изначально на открытую должность претендовали 12 человек, но участники конкурсной комиссии после тестирования и собеседований отобрали только двух человек.

В финал прошли действующий и.о. руководителя администрации донской столицы Александр Скрябин (65 баллов) и заместитель директора ростовского ДИЗО Виталий Золотухин (51 баллов).