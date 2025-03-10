Александр Скрябин представит план по развитию Ростова-на-Дону

И.о. главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин выделил основные проблемы города, которые требуют решения. План по улучшению и развитию донской столицы чиновник представит завтра, 11 марта, на внеочередном заседании депутатов гордумы.
— За месяц работы у меня появился ключевой список проблем беспокоящих горожан. Выделил пять проблем. Завтра в своем программном выступлении раскрою пути решения, — рассказал Александр Скрябин.
Напомним, программное выступление управленец представит в рамках конкурсного отбора на пост главы Ростова-на-Дону. Изначально на открытую должность претендовали 12 человек, но участники конкурсной комиссии после тестирования и собеседований отобрали только двух человек.
В финал прошли действующий и.о. руководителя администрации донской столицы Александр Скрябин (65 баллов) и заместитель директора ростовского ДИЗО Виталий Золотухин (51 баллов).