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В Ростовской области подорожал хлеб

В Ростовской области подсчитали, насколько за год подорожали хлеб и мука.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за год подорожали мука и хлеб. Такой вывод можно сделать при сравнении средних мартовских цен 2024 и 2025 года, опубликованных на сайте Ростовстата.

Судя по открытым данным, годом ранее пшеничную муку продавали по 44,94 рубля за 1 кг. В этом году расценки поднялись до 49,18 рубля.

С изменением цен на сырье обновилась и стоимость хлеба из ржаной и пшеничной муки (было 71,62 рубля за 1 кг, стало — 86,22 рубля). Также зафиксировали обновление цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (было — 78,29 рубля, стало — 94,03 рубля).

Ранее также сообщалось о подорожании кофе и шоколада в Ростовской области.