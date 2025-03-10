В Ростовской области подорожал хлеб

В Ростовской области за год подорожали мука и хлеб. Такой вывод можно сделать при сравнении средних мартовских цен 2024 и 2025 года, опубликованных на сайте Ростовстата.
Судя по открытым данным, годом ранее пшеничную муку продавали по 44,94 рубля за 1 кг. В этом году расценки поднялись до 49,18 рубля.
С изменением цен на сырье обновилась и стоимость хлеба из ржаной и пшеничной муки (было 71,62 рубля за 1 кг, стало — 86,22 рубля). Также зафиксировали обновление цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (было — 78,29 рубля, стало — 94,03 рубля).
Ранее также сообщалось о подорожании кофе и шоколада в Ростовской области.